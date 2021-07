Passato azzurro e tanta competenza, chi è Katia Serra: la telecronista scelta dalla Rai per Italia-Inghilterra

La Rai ha sciolto le riserve riguardo i nomi dei telecronisti di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2021 in programma domenica 11 luglio a Wembley. A causa della positività al Covid di Alberto Rimedio, storico commentatore della Nazionale del ct Mancini, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di affidare la telecronaca dell’ultimo atto degli Europei a Stefano Bizzotto e Katia Serra, che prenderanno dunque il posto di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. La conferma della sostituzione è arrivata proprio da Katia Serra, intervenuta ai microfoni di ‘Repubblica’: “anche per me è la partita della vita. C’è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio, ma arrivo preparata“.

Chi è Katia Serra

Prima donna in assoluto a commentare la finale di un Europeo, Katia Serra ha già affiancato Stefano Bizzotto nelle telecronache di altre gare di questo Euro 2021. Bolognese di 48 anni, oltre a ricoprire un ruolo nell’Assocalciatori, Katia Serra ha anche vestito 10 volte la maglia della Nazionale femminile durante la sua carriera da calciatrice. Il suo compito sarà quello di sostituire insieme al collega Bizzotto la coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, intrattenendo con la propria competenza quasi un terzo della popolazione italiana, visto che sono attesi per domenica sera ben 20 milioni di telespettatori su Rai 1. Un compito arduo che Katia Serra ha intenzione di affrontare a testa alta e petto in fuori, dimostrando di esserne all’altezza.