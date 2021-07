Giornalisti positivi nel ritiro dell’Italia: la Rai costretta a cambiare telecronista per la finale di Euro 2021

La notizia della positività dei giornalisti al seguito dell’Italia ha fatto scattare l’allarme nel ritiro azzurro di Coverciano, blindato e subito sanificato per evitare eventuali focolai di Coronavirus. Stando a quanto riferito dall’Ansa, uno dei tre ad aver contratto il Covid è Alberto Rimedio, telecronista della Rai che commenta le gare della Nazionale ormai da sette anni. A causa di questo imprevisto dunque non potrà assistere e raccontare Italia-Inghilterra in programma domenica a Wembley, perciò la Rai ha già iniziato le valutazioni per decidere il sostituto.

Chi è il telecronista Rai di Italia-Inghilterra

Secondo le prime valutazioni effettuate all’interno della Rai, pare che il candidato principale a sostituire Alberto Rimedio sia Luca De Capitani, telecronista dell’Under 21 che ha anche commentato il match tra Inghilterra e Danimarca, seconda semifinale di Euro 2021. Un altro profilo potrebbe essere invece quello di Stefano Bizzotto, tra i più esperti tra i telecronisti della televisione pubblica.