Dall’oro di Rio all’argento di Tokyo, chi è Daniele Garozzo? Una vita divisa tra scherma, studi e amore

Nato ad Acireale nel 1992 Daniele Garozzo era l’ultima speranza della scherma alle Olimpiadi di Tokyo. Il siciliano puntava a confermarsi campione olimpico dopo il titolo conquistato a Rio 2016 ma nella finale con l’atleta di Hong Kong Cheung, un problema alla gamba lo ha fermato e l’azzurro ne è uscito sconfitto. Garozzo si è comunque messo al collo un bellissimo argento.

Chi è Daniele Garozzo

Nato ad Acireale, nel 1992, ha iniziato a praticare scherma da piccolo, seguendo le orme del fratello d’arte, lo spadista Enrico Garozzo. Una passione di famiglia, dunque, che ha portato Daniele davvero in alto: l’azzurro ha conquistato nella sua carriera 3 titoli Mondiali a squadre, un oro europeo nel 2017, ma soprattutto un oro olimpico, a Rio 2016.

Garozzo è uno degli schermitori più forti della sua generazione, ma nella sua vita c’è spazio anche per tanto altro oltre lo sport. Garozzo, infatti, è uno studente della facoltà di Medicina e ha approfittato del lockdown per Covid per portarsi avanti con alcuni esami, dato che solitamente gli impegni sportivi non gli consentivano di stare al passo con gli altri studenti.

Nella vita di Daniele c’è anche spazio per l’amore: Garozzo è fidanzato da tempo ormai con Alice Volpi, schermitrice anche lei, che ieri ha perso la finale per l’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Garozzo, poi, è un grande amante degli animali, in particolar modo dei cani: è infatti follemente innamorato del suo Forrest.