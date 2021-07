Si chiama Arijon e ha 15 anni: il Bayern Monaco ha il suo Ibrahimovic, ma non è parente di Zlatan

SportFair

Si chiama Ibrahimovic e gioca nel Bayern Monaco: già questo basterebbe a far preoccupare i tifosi del Milan. Niente paura però, dal momento che il giocatore in questione non è Zlatan bensì Arijon, trequartista quindicenne nato a Norimberga l’11 dicembre 2005, dunque 24 anni dopo l’attaccante del Milan. Tedesco di nascita e kosovaro di origini, il giovane talento del Bayern Monaco non ha alcuna parentela con il totem di Malmoe, condividendo con lui solo ed esclusivamente il cognome. Arijon Ibrahimovic ha iniziato il ritiro estivo con agli ordini di Julian Nagelsmann, nuovo allenatore dei bavaresi, mettendosi in mostra per le sue qualità tecniche e tattiche.

La (breve) carriera