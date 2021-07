Chi arbitrerà Italia-Inghilterra? Bjorn Kuipers: il primo arbitro olandese in una finale europea

Manca sempre meno alla finalissima degli Europei di calcio 2021, in programma per domenica sera. A sfidarsi per il titolo europeo saranno Italia e Inghilterra, che daranno spettacolo puro in campo.

Chi arbitrerà il match?

La Uefa ha ufficializzato poco fa l’abritro di Italia-Inghilterra. “Il Comitato Arbitri UEFA ha annunciato che Björn Kuipers dai Paesi Bassi arbitrerà la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra, che si giocherà domenica 11 luglio alle 20.00 locali (21.00CET) allo stadio di Wembley a Londra, Regno Unito“, si legge nella nota ufficiale.

Il 48enne olandese, arbitro internazionale dal 2006, sarà il primo arbitro olandese a dirigere una finale di europea. Sarà la sua settima finale in una competizione Uefa, dopo aver arbitrato in precedenza la finale di Europa League 2018 tra Olympique de Marseille e Club Atlético de Madrid; la finale di Champions League 2014 tra Real Madrid CF e Club Atlético de Madrid; la finale di Europa League 2013 tra SL Benfica e Chelsea FC; la partita di Supercoppa 2011 tra FC Barcelona e FC Porto; la finale del Campionato Europeo Under 21 2009 tra Germania e Inghilterra; e la finale del Campionato Europeo Under 17 2006 tra Repubblica Ceca e Russia.

Kuipers è stato membro della squadra degli arbitri agli Europei 2012, alla Coppa del Mondo FIFA 2014 in Brasile, agli Europei 2016 e alla Coppa del Mondo FIFA 2018 in Russia.

Nella fase finale degli Europei di quest’anno, ha arbitrato due partite della fase a gironi: Danimarca–Belgio e Slovacchia–Spagna e i quarti di finale tra Repubblica Ceca e Danimarca. È stato anche nominato quarto arbitro per la partita della fase a gironi tra Inghilterra e Croazia.

Björn Kuipers sarà affiancato alla finale di domenica dagli assistenti olandesi Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra, mentre Carlos Del Cerro Grande (Spagna) sarà il quarto uomo. Il ruolo di assistente arbitro video (VAR) è stato assegnato a Bastian Dankert (Germania), che sarà accompagnato da Pol van Boekel (Olanda), Christian Gittelmann e Marco Fritz (entrambi Germania). Juan Carlos Yuste Jiménez (Spagna) completa la formazione come assistente arbitro di riserva.

Squadra arbitrale

Arbitro: Björn Kuipers (Paesi Bassi)

Assistenti: Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (entrambi Paesi Bassi)

Quarto uomo: Carlos Del Cerro Grande (Spagna)

Assistente arbitro di riserva: Juan Carlos Yuste Jiménez (Spagna)

Video Assistant Referee: Bastian Dankert (Germania)

Assistenti VAR: Pol van Boekel (Olanda), Christian Gittelmann, Marco Fritz (Germania)