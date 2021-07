Che schianto tra Vettel e Raikkonen all’ultimo giro in Austria! 8 piloti chiamati dai commissari per non aver rispettato le bandiere gialle [VIDEO]

Max Verstappen si è preso oggi un’altra importantissima vittoria in Austria, andando così in fuga e staccando Lewis Hamilton nella classifica piloti.

L’olandese ha trionfato al Red Bull Ring, lasciandosi alle spalle Bottas e Norris. Finale di gara drammatico invece per Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen: i due ex compagni di squadra in Ferrari sono stati protagonisti di un contatto terminato in un’uscita di pista per entrambi, con qualche danno alle vetture.

Dopo la collisione tra Raikkone e Vettel, i commissari hanno richiamato ben 8 piloti, tra cui anche Leclerc e Sainz, per non aver rispettato le bandiere gialle. Gli steward hanno convocato Sergio Perez, Carlos Sainz Jr, Nikita Mazepin, Charles Leclerc, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly, colpevoli di non aver rallentato durante il regime di bandiera gialla.