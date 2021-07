Pita Taufatofua, tutto qui? Il portabandiera di Tonga delude i fan: gonnellina e corpo cosparso di olio, niente di nuovo nella cerimonia d’apertura [FOTO]

SportFair

Le Olimpiadi di Tokyo si possono finalmente definire ufficialmente iniziate. Sta per concludersi, infatti, a Tokyo, la cerimonia d’apertura della rassegna a cinque cerchi.

Dopo uno spettacolo di fuochi d’artificio, balli, canti e tanta storia, le nazioni in gara ai Giochi Olimpici hanno sfilato nello stadio giapponese per dare ufficialmente il via alla rassegna.

In tantissimi attendevano con ansia il momento del Tonga, per scoprire come si sarebbe ‘conciato’ il portabandiera, Pita Nikolas Taufatofua, famoso per i suoi look stravaganti, sfoggiati alle Olimpiadi di Rio 2016 e a quelle invernali di Pyeonchang del 2018. L’atleta tongano, che aveva promesso un nuovo show, ha deluso le aspettative.

Nulla di nuovo da parte di Pita. Gonnellino, piedi scalzi, petto nudo e tutto il corpo cosparso di olio.