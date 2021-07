Ceccon di legno nei 100 dorso maschili: sfuma per un soffio la medaglia per l’azzurro alle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Dopo le fortissime emozioni regalate da Federica Pellegrini nelle semifinali dei 200 stile libero, ci ha pensato Thomas Ceccon a regalare un brivido all’Italia: il giovane nuotatore azzurro è arrivato ad un passo dalla medaglia nella gara dei 100 dorso maschili.

Ceccon ha chiuso al quarto posto la sua gara, col tempo di 52.30, migliorando il suo record italiano. “Arrabbiato un po’ ovviamente, ma non posso che essere contento, l’obiettivo era arrivare in finale, obiettivo centrato. Non pensavo di riuscire a fare meglio, ho dato il meglio di me, non ho nessun rimpianto, peccato per la medaglia, in finale può succedere di tutto. Sono contentissimo, ho fatto un bel passo in avanti“, ha dichiarato ai microfoni Rai.