Battuta d’arresto per Camila Giorgi, l’azzurra si ferma al 2° turno a Wimbledon dopo una dura lotta con Muchova

Camila Giorgi si ferma al secondo turno a Wimbledon. La tennista azzurra è stata eliminata oggi per mano della ceca Muchova, numero 22 del ranking WTA. Un match tosto e combattuto, con Giorgi che fino alla fine ha lottato nel tentativo di restare ancora nella partita. Camila, 62ª della classifica mondiale, si è però dovuta arrendere alla rivale ceca dopo due ore e 16 minuti di gioco. Il match è terminato col punteggio di 6-3- 5-7, 6-3. Muchova si prepara adesso a sfidare Pavlyuchenkova al terzo turno dello Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra.