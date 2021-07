Il cameraman delle gare di trampolino diventa virale sui social: il video fa venire il… giramento di testa

SportFair

Alle Olimpiadi di Tokyo sono tante le discipline sportive che vanno in scena ogni giorno e, tantissimi, sono gli atleti che si sfidano. Ai Giochi giapponesi, purtroppo, a causa del Covid, non c’è pubblico, ma atleti, staff e televisioni riescono comunque a creare un po’ di movimento e popolare, seppur pochissimo, gli impianti sportivi.

Ed è proprio sugli addetti ai lavori, che a volte cade l’attenzione dei più curiosi. E’ diventato virale sui social il video di un cameramen che riprende le gare del trampolino maschile.

Si tratta di una disciplina che consiste nel ‘saltare’ sul tappeto elastico, facendo acrobazie in aria, in un continuo ‘saliscendi’. Fa sorridere, dunque, il gesto che il cameraman è costretto a fare per inquadrare: un su e giù da… fa girare la testa che è presto diventato virale sui social.