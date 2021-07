Gli italiani e la passione per gli Europei: boom di ricerche su Amazon per le maglie dell’Italia

SportFair

Complici gli Europei di calcio, che hanno tenuto incollati alla TV milioni di italiani, a Giugno 2021 la categoria di Amazon “Sport e Tempo Libero” è stata la terza categoria più cercata in assoluto, arrivando a pesare circa il 10% sul totale delle ricerche, dietro a “Casa e cucina” (18%) ed “Elettronica” (13%) e davanti a “Scarpe e borse” (8%). Si tratta di dati analizzati da Witailer – startup innovativa nata con l’obiettivo di aiutare le aziende ad aumentare le vendite online sul canale Amazon e marketplace grazie a software e a servizi dedicati – che ha analizzato le ricerche online degli utenti nell’ultimo mese (ovvero Giugno 2021) per questa categoria di prodotti.

E’ boom di Activity Tracker e monopattini, soprattutto elettrici, ma anche di maglie dell’Italia

All’interno della categoria “Sport e Tempo Libero”, le sotto-categorie più cercate nel mese di Giugno 2021 sono state: Fitness Tracker (con Xiaomi come brand più ricercato) e Monopattini (basti pensare che negli ultimi 12 mesi il search term “monopattino elettrico adulto” è cresciuto di 37 volte, e tra i brand più ricercati per la categoria Witailer ha individuato Xiaomi, Ducati, Segway-Ninebot).

A livello di search term (ovvero termini più cercati sempre per la categoria di Amazon.it Sport e Tempo Libero), la crescita maggiore negli ultimi 12 mesi ha riguardato senz’altro il termine “maglia dell’Italia” (addirittura cresciuta di oltre 350 volte) e a seguire “maglia nazionale italiana calcio”. Mentre il search term che rientra tra i nuovi trend (ovvero che 12 mesi fa ancora non appariva tra i termini di ricerca Amazon) con la maggiore crescita risulta essere “maglia italia europei 2021”: le ricerche relative a questo search term sono iniziate a Maggio 2021 e in un solo mese questo è diventato il 235° termine più ricercato su Amazon.it, un numero non indifferente, se si pensa che i termini ricercati ogni giorno sul marketplace sono oltre 150.000.

UEFA EURO 2020: confronto tra le ricerche di Italia, Spagna e UK

Nel mese di Giugno 2021, tra i primi 150 termini di ricerca più cercati su Amazon.it vi era “maglia Italia”, anche il primo termine più ricercato nella sotto-categoria di riferimento “abbigliamento da calcio per tifosi”. “Si tratta di un dato rilevante – spiega Federico Salina, CEO e Co-founder di Witailer – poiché nel resto dell’anno le prime posizioni per le ricerche in questa sottocategoria sono occupate non dalla maglia della nazionale ma da quelle di squadre specifiche come Inter, Milan, Juve etc…”

A Giugno 2021, la sottocategoria “abbigliamento da calcio per tifosi” era tra le prime 10 con il maggior volume di ricerca stimato (12 mesi fa non era nemmeno tra le prime 30). Interessante notare, poi, come da Aprile a Giugno 2021 si sono impennate anche le ricerche per “maglia Italia 2006”: questo termine di ricerca ha guadagnato oltre 100.000 posizioni in soli 2 mesi, a Giugno 2021 si trovava infatti tra i primi 5.000 termini più cercati su Amazon.it.

Per quanto riguarda invece la sottocategoria “bandiera italia”, le ricerche sono cresciute di oltre +400 volte negli ultimi 6 mesi e il termine è stato tra i primi 2000 più ricercati su Amazon.it (un posizionamento simile si era visto solo a primavera 2020 per via della pandemia).

Ma cosa accade negli altri Paesi? In Spagna, le ricerche per “camiseta españa” sono cresciute di oltre duecento volte negli ultimi 12 mesi e a Giugno 2021 questo search term era tra i primi 750 termini di ricerca più cercati su Amazon.es. Per quanto riguarda “bandera españa”, invece, questo ha avuto una crescita di cinque volte negli ultimi 6 mesi (a Giugno 2021 era tra i primi 2500 termini di ricerca più cercati su Amazon.es).

In UK, infine, le ricerche di “england football shirt” sono cresciute di oltre 213 volte negli ultimi 12 mesi (a Giugno 2021 tra i primi 70 termini di ricerca più cercati su Amazon.co.uk). “England flag”, invece, ha vissuto una crescita di +1000 volte negli ultimi 6 mesi (e a Giugno 2021 era tra i primi 67 termini di ricerca più cercati su Amazon.co.uk).