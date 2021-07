Dalla pastasciutta al… sesso, Bonucci e sua moglie nudi a letto: “la mollica è diventata pagnotta” [FOTO]

SportFair

“Giorno 30 e rotti. Ormai è erotica anche la mollica del pane”. Con questa frase postata su Instagram, Martina Maccari aveva fatto intendere ai propri followers il desiderio fisico nei confronti del marito Leonardo Bonucci, in ritiro con la Nazionale Italiana per Euro 2021. A distanza di 8 giorni da quello sfogo, la mollica tirata in ballo dalla compagna del difensore della Juventus è diventata “pagnotta di pane e concilia il sonno“. Desiderio soddisfatto dunque per Bonucci e la sua compagna, che hanno postato su Instagram una foto di loro due sdraiati a letto con una frase chiarissima su come siano andate le cose tra di loro negli attimi immediatamente precedenti. Dalla pastasciutta di Wembley alla mollica di pane: finalmente a casa Bonucci l’astinenza è terminata…

LEGGI ANCHE: L’astinenza si fa sentire, lady Bonucci si sfoga sui social: “ormai è erotica anche la mollica di pane” [FOTO]