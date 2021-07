“Ce lo suc***ano”, Bonucci umilia gli inglesi a Wembley: “ne dovete mangiare pastasciutta” [VIDEO]

Leonardo Bonucci è stato uno dei protagonisti principali della finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, non solo dal punto di vista difensivo ma anche offensivo, considerando il gol dell’1-1 segnato nel secondo tempo che ha permesso agli azzurri di riequilibrare l’incontro di Wembley. Come se non bastasse, il giocatore della Juventus ha anche segnato uno dei rigori decisivi, venendo dunque nominato come MVP dell’incontro. Un riconoscimento che, insieme alla vittoria dell’Europeo, ha scatenato Bonucci nel post-partita e lo ha spinto a deridere gli inglesi insieme a Chiellini, utilizzando anche frasi piuttosto spinte: “ce lo succhiano… Ne dovete mangiare ancora, ancora pastasciutta dovete mangiare“.