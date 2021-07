Bonucci commovente sui social: l’abbraccio col padre a Wembley è strappalacrime [VIDEO]

L’Italia è ancora in festa per lo storico successo di domenica agli Europei di calcio 2021. Gli azzurri sono tornati in Italia, dove ad attenderli e festeggiarli ci sono stati tantissimi tifosi, orgogliosi ed entusiasti della vittoria contro l’Inghilterra.

Una gioia immensa, ovviamente, in primis per i protagonisti, che hanno regalato agli italiani un’emozione indescrivibile. Gli azzurri di Mancini hanno sudato, lottato e sofferto per poter portare a casa questa preziosissima Coppa, per nulla scontata.

Un successo che ha fatto commuovere i giocatori, che hanno voluto condividere la loro gioia subito con i loro familiari. Non tutti hanno potuto avere figli e mogli allo stadio a Wembley, ma c’è chi ha potuto comunque abbracciare i propri cari: Bonucci, ad esempio, ha giocato a Wembley davanti al padre e al fratello.

Al termine del match, quindi, non poteva mancare un calorosissimo e commovente abbraccio. Riccardo, fratello maggiore di Leonardo, ha immortalato questo momento così speciale e strappalacrime e lo ha condiviso sui social, dove è stato ripreso anche dal difensore azzurro. Una scena dolcissima, che ha fatto venire le lacrime agli occhi a tantissimi tifosi.