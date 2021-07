Ma che bella quest’Italia! Tennis e calcio insieme in una giornata speciale: Matteo Berrettini adottato dagli azzurri, ospitato sul pullman scoperto a Roma

La giornata di ieri è stata una giornata importantissima e storica per lo sport italiano! A pochi metri di distanza, nella stessa città, Londra, si sono giocate due finali memorabili: Matteo Berrettini ha giocato contro Djokovic per il titolo di Wimbledon, venendo sconfitto però dal serbo, in quella che comunque è stata una finale storica per l’Italia, che non ha mai visto, prima di ieri, un tennista italiano nell’ultimo round dello Slam inglese, a Wembley, invece, gli azzurri di Mancini hanno alzato al cielo la coppa di campioni d’Europa.

Oggi, a Roma, sono andati in scena degli incontri davvero speciali: la Nazionale azzurra e Matteo Berrettini sono stati ospiti prima di Mattarella e successivamente di Draghi, per terminare poi con una breve passeggiata, per regalare una piccola gioia ai tifosi presenti per le strade della Capitale, su un pullman scoperto, dove di certo non mancava lo spazio per ospitare qualche amico d’eccezione.

Gli azzurri, che prima con Mancini e poi con Chiellini si sono congratulati con Berrettini per lo splendido traguardo raggiunto, hanno ospitato sul loro pullman il giovane tennista, che ha seguito la finale con la fidanzata allo stadio, soffrendo insieme a tutti i tifosi e i calciatori. Una scena davvero speciale, che regala l’ennesima favola agli italiani: una manifestazione di unione. Berrettini è stato accolto a braccia aperte dagli azzurri di Mancini, tanto da sembrare uno del team.