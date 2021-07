Berrettini, le 100 vittorie nel Tour e gli ottavi a Wimbledon: “ciò che sta accadendo è bellissimo! Sonego? Qui ci siamo allenati insieme”

Giornata speciale per l’Italia del tennis a Wimbledon: Berrettini e Sonego hanno staccato oggi il pass per gli ottavi di finale dello Slam inglese. Si tratta della prima volta che due italiani raggiungono gli ottavi all’All England Club nell’era Open.

Giornata doppiamente speciale per Berrettini, che col successo di oggi su Bedene ha raggiunto quota 100 vittorie nel Tour ATP: “non sapevo delle 100 vittorie. Sono molto contento di come ho giocato, una partita molto solida dall’inizio alla fine. Bedene può essere un giocatore molto difficile se non si mettono le cose in chiaro, vediamo che succederà ora negli ottavi“, ha affermato dopo il match ai microfoni di SuperTennis.

“Più avanti si va e più sono in fiducia perché entro in confidenza con l’erba. Mi sento meglio, oggi ho fatto una buona partita perché so di non aver speso troppe energie e in uno Slam è importante” , ha aggiunto prima di commentare anche il passaggio di turno di Sonego: “è molto bello quello che sta accadendo ed è incredibile quanto velocemente siamo saliti di livello. Qui ci siamo spesso allenati insieme“.