Giù i… Berrettini a Wimbledon, la semifinale è realtà: riscritta la storia del tennis italiano

E’ un momento magico per lo sport italiano! Dopo la vittoria di ieri dell’Italia di Mancini contro la Spagna in semifinale agli Europei di calcio 2021, tutti gli amanti dello sport stanno impazzendo di gioia per un altro fantastico traguardo: Matteo Berrettini è in semifinale a Wimbledon.

Il tennista italiano, numero 9 del ranking ATP ha trionfato questa sera contro il canadese Auger Aliassime. Una sfida tra amici, in qualche modo anche parenti: le fidanzate dei due tennisti, infatti, sono cugine. Una sfida appassionante e avvincente, iniziata con Berrettini che si è subito portato in vantaggio, ma ben presto il canadese ha tirato fuori carattere e grinta, mettendo in difficoltà il suo rivale.

Berrettini, che prima della sfida di questa sera aveva perso solo un set, nel primo turno contro Pella, ha staccato quindi il pass per la sua seconda semifinale Slam, la prima a Wimbledon. Un traguardo storico per Berrettini, che diventa così il secondo italiano a raggiungere la semifinale a Wimbledon dopo Nicola Pietrangeli nel 1960.

Il match è terminato dopo tre ore e 7 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 5-7, 7-5, 6-3. In semifinale Berrettini sfiderà Hurkacz, che oggi ha eliminato Roger Federer in 3 set: sarà per entrambi la prima semifinale a Wimbledon.

Le prime parole di Berrettini

“E’ tutta una cosa pazza. Grazie a Felix, abbiamo giocato una grande partita, spero che vi siate divertiti. E’ uno dei miei migliori amici nel circuito, non è mai facile affrontarlo. Abbiamo passato due settimane ad allenarci in quarantena in Australia, quindi ci conosciamo molto bene. Gli auguro buona fortuna, ma adesso sono contento per me. Sto cercando di vincere tutte le partite che gioco e oggi non è stato facile. Felix ha giocato in alcuni momenti della partita meglio di me”, queste le prime parole di Berrettini in campo dopo la vittoria.