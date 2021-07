Una squalifica e tanti rimpianti: le Olimpiadi di Tokyo per Benedetta Pilato sono già finite

SportFair

Sono durate pochissimi giorni le Olimpiadi di Tokyo per Benedetta Pilato, che già domani rientrerà in Italia mettendosi alle spalle una deludente rassegna olimpica. La sedicenne tarantina infatti dovrà dimenticare in fretta quanto successo nelle batterie dei 100 rana femminili, dove è stata squalificata per gambata irregolare notata dai giudici dopo la virata. Una sanzione che comunque non ha pesato sulla qualificazione in semifinale, considerando il ventesimo tempo ottenuto dalla stellina azzurra in vasca.

Niente staffetta

L’unica occasione per tornare in acqua sarebbe stata la staffetta mista, dove però dovrà essere schierata la primatista Arianna Castiglioni, motivo per il quale domani Benedetta Pilato tornerà in Italia. Una delusione enorme per la tarantina queste Olimpiadi di Tokyo, servitele comunque per fare esperienza e per tornare più forte e determinata tra tre anni a Parigi 2024.