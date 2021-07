Baby Pilato squalificata, Panziera in semifinale: i risultati delle batterie di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Comincia l’avventura olimpica Margherita Panziera. La specialista azzurra del dorso nuota la quarta batteria dei 100 giungendo seconda dietro la canadese Masse, che trova il record olimpico in 58″17 (subito prima abbassato dall’americana Regan Smith 57″96, e poi dall’australiana primatista mondiale Kaylee Mckeown che passa col primo crono di 57″88). La primatista italiana con 58″92 argento europeo nella finale bis di Budapest, accede per la prima volta ad una semifinale olimpica (fu 17esuima a Rio de Janeiro nei 200 dorso) chiudendo in 59″74.

Duecento stile libero da semifinale per gli esordienti azzurri, che entrambi trovano il passaggio del turno. Primo in gresso all’esordio olimpico anche per Stefano Ballo che con una gara tattica riesce a migliorarsi di quasi un secondo da personale stabilito lo scorso 2 aprile a Riccione, scendendo ampiamente sotto la barriera 1’46 e toccando in 1’45″80 e toccando col settimo crono. Con il sedicesimo e ultimo crono ce la fa anche l’altro Stefano, Di Ciola, che tocca col personale 1’46″67, limando il precedente di 17 centesimi stabilito al Settecolli il 27 giugno. In testa con il mondiale juniores il coreano Sunwoo Hwang 1’44″62.

In chiaroscuro la rana azzurra. Ci si aspetta la Pilato e invece esce un’ottima Martina Carraro che centra la sua prima semifinale olimpica limando di un centesimo il personale. Purtroppo invece per Benny, primatista mondiale dei 50 rana, un esordio olimpico amaro che non la vede mai in gara nella quarta batteria chiusa in 1’07 alti, ma poi squalificata con il Var che rileva magari un’irregolarità nella gambata nel rewiew.

“La gara è stata bruttissima – riopete la sedicenne allieva di Vito D’Onghia – non so perchè sono stata squalificata ma alla vigilia già mi sentivo molto stanca, forse ho pagato un po’ la pressione devo analizzare a mente fredda ciò che è successo”.

Bella alta in progressione Martina Carraro che lima un centesimo dal suom personale e chiude in 1’06″85 (sempre terzo all time italiano. Davanti a tutte un po’ a sorpresa la sudafricana Tatjana Schoenmaker che tocca con il record olimpico di 1’04″82.

Batterie dalle 12:00 italiane, le 19:00 in Giappone

100 dorso fem

1. Kaylee Mckeown 57″88 R.O.

8. Margherita Panziera 59″74 qualificata in semifinale

200 stile libero mas

1 Sunwoo Hwang (Kor) 1.44.62 RMJ

7. Stefano Ballo 1’45″80 pp qualificato ins emifinale

(prec. 1’46″76 del 02/04/2021 a Riccione)

16. Stefano Di Cola 1’46″67 pp qualificato in semifinale

prec 1’46″84 del 27/06/2021 a Roma

100 rana fem

1’04″82

5. Martina Carraro 1’05″85 pp qualificata in semifinale

pp 1’05″86 del 02/04/2021 a Riccione

Benedetta Pilato squalificata

pp 1’05″84 del 25/06/2021 a Roma

100 dorso mas

Thomas Ceccon 52″49 R.I.

prec. 52″84 di Thomas Ceccon del 17/12/2020 a Riccione

Simone Sabbioni 53″59

pp 53″34 del 19/04/2019 a Riccione

400 stile libero fem

nessun’italiana iscritta

4×100 stile libero mas

Italia