Insulti razzisti ai giocatori inglesi, rintracciato uno dei colpevoli: pugno duro della polizia di Londra

Pugno duro dell’Inghilterra nei confronti di quelle persone che, sfruttando i social network, hanno rivolto insulti razzisti a Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka per i calci di rigore sbagliati contro l’Italia. Le autorità inglesi hanno arrestato un uomo con l’accusa di incitamento all’odio, proprio in seguito ai post pubblicati su Twitter contro i giocatori inglesi.

Le parole dell’ispettore

A riferire dell’arresto è stata proprio la Greater Manchester Police (GMP) di Londra, che ha rivelato come il sospettato, un 37 anni di Ashton upon Mersey, è stato condotto presso la stazione di polizia di Cheadle Heath e tenuto sotto custodia. Queste le parole dell‘ispettore Matt Gregory, della divisione Trafford di GMP: “le azioni di un piccolo numero di persone hanno oscurato quello che è stato un evento estremamente unificante per il nostro paese domenica sera. Siamo fermi nel nostro impegno, qualsiasi abuso razzista online o offline non è accettabile. Ora abbiamo un uomo in custodia e le nostre indagini continuano“.