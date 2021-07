Argentina-Ecuador, magia di Messi su punizione: 10 avversari non bastano per evitare il gol della Pulce [VIDEO]

Quattro gol, quattro assist e quattro volte man of the match. Lionel Messi sta letteralmente trascinando l’Argentina in Copa America, non solo illuminando il gioco della Seleccion ma anche segnando a raffica in tutti i modi possibili. Prestazione sontuosa anche con l’Ecuador nei quarti di finale, con un gol su punizione servito a chiudere la contesa e a regalare all’Argentina l’accesso in semifinale, dove se la vedrà con la Colombia. Un gesto tecnico bellissimo quello di Messi, un sinistro magico su cui il portiere non può far altro che inchinarsi, scuotendo il capo al cospetto di sua maestà Leo: ecco il video…