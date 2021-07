Antetokounmpo come… Chiellini: la star dei Bucks imita il capitano dell’Italia dopo le NBA Finals [FOTO]

SportFair

Una notte speciale, che Giannis Antetokounmpo non dimenticherà per il resto della sua vita. Il primo anello non si scorda mai, come potrebbe essere altrimenti soprattutto se arrivato grazie all’ennesima prestazione monstre della star dei Milwaukee Bucks, votato all’unanimità MVP delle NBA Finals. Un vero e proprio trascinatore, un leader che tutti vorrebbero non solo per le sue qualità tecniche ma anche morali, come confermato dalle parole spese per i compagni dopo l’iniziale 0-2 piazzato da Phoenix. Antetokounmpo è riuscito a risollevare i compagni e raddrizzare le Finals, compiendo l’impresa di vincerle con i suoi Bucks.

Antetokounmpo come Chiellini

Al termine della magica notte trascorsa ieri, Giannis Antetokounmpo è andato a letto accompagnato dal Larry O’Brien Trophy e dal premio di MVP delle Finals, postando la foto sui social con questa didascalia: ‘Buonanotte da parte nostra‘. Uno scatto che ha ricordato ai tifosi italiani quello di Giorgio Chiellini che, sulla scia di quanto fatto da Fabio Cannavaro nel 2006, si è portato in stanza la coppa di Euro 2021 per dormirci insieme. Ecco i due scatti a confronti, a sinistra la stanza di Antetokounmpo e a destra quella di Chiellini: