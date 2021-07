40enni da urlo! Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi infiammano il web: il topless è di tendenza

SportFair

Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis sono amatissime dal pubblico italiano, e non solo. Entrambe si stanno godendo le vacanze al mare ed entrambe regalano ogni giorno ai loro fan scatti e video davvero bollenti, da lasciare tutti i follower senza parole.

Alessia Marcuzzi, 48enne, ed Elisabetta Canalis, 42enne, hanno postato quasi in contemporanea due foto da far invidia a tutte le donne d’Italia, perchè nonostante l’avanzare dell’età riescono a mantenersi in splendida forma e ad essere impressionantemente sensuali.

Elisabetta Canalis ha deciso di pubblicare una foto in topless, sul tetto di una casa. I fan sono impazziti e non si sono fatti lasciare un piccolo dettaglio: nella foto, infatti, l’ex velina sembra non voler nascondere proprio tutto, mostrando senza filtri e senza particolari pose il suo seno.

Stessa posa per Alessia Marcuzzi, ma in uno scenario diverso: l’ex presentatrice delle Iene è stata immortalata dal marito sugli scogli a Punta Cirica, in Sicilia, in… mutande. “Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa”. Non dirmelo due volte😂 #postomagico #sicily”, ha scritto sui social a corredo della foto.