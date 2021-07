Boxer abbandonati e sporcizia, la stampa tedesca distrugge l’Italia: lo spogliatoio è “un campo di battaglia” [VIDEO]

SportFair

Dure critiche nei confronti dell’Italia per il comportamento tenuto negli spogliatoi di Wembley, lasciati in cattive condizioni dopo la vittoria in finale contro l’Inghilterra. La Bild, famoso quotidiano tedesco, ha puntato il dito contro gli azzurri definendo l’area a loro dedicata ‘Un campo di battaglia‘, pieno non solo di lattine di birra, ma anche di bottiglie di vino, confezioni di champagne, boxer abbandonati, pantofole dimenticate e asciugamani sporchi.

Inglesi non irreprensibili

Un comportamento da condannare ma comunque comprensibile considerando il contesto, legato alla vittoria dell’Europeo a casa dei rivali dopo 15 anni di digiuno. Nemmeno gli inglesi sono stati irreprensibili sotto il punto di vista dell’ordine, dal momento che sono stati ritrovati nel loro spogliatoio cartoni per la pizza depositati in un angolo. Colpe comuni dunque ma comprensibili, che non possono rovinare la magia di una notte indimenticabile…