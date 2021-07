L’Italia è campione d’Europa: il commovente abbraccio in lacrime tra Mancini e Vialli [VIDEO]

Un’Italia pazzesca conquista Euro 2021 ai calci di rigore contro l’Inghilterra, centrando il secondo titolo europeo della propria storia nel mitico stadio di Wembley. Una serata magica per gli azzurri e in particolare per il ct Roberto Mancini, autentico protagonista di questa splendida cavalcata coronata con il trionfo di oggi. Momenti indelebili come l’abbraccio tra il commissario tecnico e Gianluca Vialli, scoppiati in un pianto commovente subito dopo la fine della partita. Immagini bellissime che parlano da sole…