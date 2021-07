A Wimbledon la prima donna arbitro in una finale maschile, Berrettini sorride: è la stessa che arbitrò Vinci-Pennetta agli US Open

Quella di domani sarà una domenica eccezionale e ricca di emozioni per tutti gli italiani! Prima della finalissima degli Europei di calcio 2021 tra Italia e Inghilterra, nel primo pomeriggio tutti saranno incollati al televisore, o agli schermi di tablet e smartphone dalla spiaggia, per fare il tifo per Matteo Berrettini, primo italiano in finale a Wimbledon.

Il tennista romano, migliore azzurro, domani sfiderà il numero 1 al mondo, Novak Djokovic e ce la metterà tutta pur di riuscire a mettere in difficoltà il serbo e portare a casa una storica vittoria. A far sorridere e sperare Berrettini e tutti i tifosi italiani c’è un dettaglio storico, una coincidenza davvero speciale.

Domani, per la prima volta nella storia di Wimbledon, sarà una donna ad arbitrare la finale maschile dello Slam inglese, che si disputa sui campi in erba dell’All England Club. Un dettaglio importantissimo, ma a renderlo ancor più speciale per il tennista italiano è il suo passato: fu lei, infatti, ad arbitrare la finale degli US Open tra Roberta Vinci e Flavia Pennetta.

Sarà Maria Cicak, 43enne croata, ad arbitrare la finale di domani tra Djokovic e Berrettini: oltre alla novità storica, una bellissima coincidenza, l’ultima vittoria Slam italiana risale ad una finale arbitrata proprio da lei. Maria era infatti giudice di linea agli US Open 2015, quando a New York si sfidarono Roberta Vinci e Flavia Pennetta in una finalissima tutta italiana, vinta dalla Pennetta.