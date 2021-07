Sventola il tricolore a Silverstone: lo sfottò della Pirelli dopo la vittoria degli azzurri [FOTO]

SportFair

E’ tutto pronto a Silverstone per un nuovo appassionante weekend di Formula 1. Dopo una settimana di pausa i piloti sono pronti a sfidarsi nuovamente in pista e lo faranno sul circuito britannico, dove esordirà la sprint qualifying.

In attesa di vedere cosa succederà in pista, però, nel paddock non manca lo spettacolo. Nel motorhome Pirelli, infatti, oggi gli addetti hanno ‘lavorato sodo’ per ricordare a tutti i presenti a Silverstone che l’Italia è campione d’Europa di calcio. Il successo di domenica degli azzurri ha spinto lo staff Pirelli a affiggere sul proprio motorhome il tricolore italiano. Un simpatico sfottò, in particolar modo agli inglesi, che hanno perso nella finalissima contro l’Italia ai calci di rigore.

Il tutto è stato immortalato da Mario Isola, manager di Pirelli, che ha pubblicato delle simpatiche storie Instagram, correlate dall’immagine di Chiellini e Bonucci con la Coppa, nel caso in cui qualcuno non capisse che quel tricolore lì è stato messo proprio per ricordare l’impresa dell’Italia di calcio.