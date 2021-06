Al Sachsenring Zarco si prende le FP4, per le Yamaha brilla solo Quartararo: Marquez nella top-5

Johann Zarco al comando della quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp della Germania. A pochi minuti dalle qualifiche del weekend del Sachsenring il francese della Pramac si è piazzato al primo posto della classifica dei tempi, seguito dal connazionale Quartararo e dal portoghese Oliveira. Il miglior ducatista ufficiale è Miller, mentre Bagnaia si conferma in difficoltà e chiude la sua sessione solo al 21° posto. Per quanto riguarda le Yamaha, solo Quartararo è riuscito a far bene: i suoi colleghi si sono piazzati tutti dalla 10ª posizione in poi, con Morbidelli a chiudere la top-10, Vinales 12° e Rossi 14° Non male invece Marc Marquez, quinto.