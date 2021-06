Zarco beffa Morbidelli nelle Fp2 del Gp di Catalogna: disastro per Marquez e Rossi

E’ terminata la prima giornata di prove libere per i piloti della MotoGP al Montmelò. I campioni delle due ruote hanno appena concluso le FP2 del Gp di Catalogna, terminate con un eccellente Zarco in testa alla classifica dei tempi.

Il francese del team Pramac ha chiuso la seconda sessione di prove libere col tempo di 1.39.235, lasciando alle spalle un ottimo Franco Morbidelli, che nonostante la beffa sorride per il buon risultato ottenuto in pista, e Fabio Quartararo. Quarto tempo invece per Brad Binder, che precede Bagnaia.

Bisogna invece uscire dalla top 10 per trovare Marc Marquez e Valentino Rossi, rispettivamente 15° e 19°. Sessione difficile anche per il campione del mondo in carica, Joan Mir, solo 16°.