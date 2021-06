Yarmolenko e Lukaku provocano Cristiano Ronaldo e lanciano l’appello a Coca Cola: contattateci!

Agli Europei di calcio 2021 non si fa altro che parlare di Coca-Cola, a seguito del gesto di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio col suo Portogallo. L’attaccante della Juventus ha spostato le bottigliette della bevanda gasata perchè secondo lui non è una bibita salutare e subito dopo di lui in tantissimi hanno iniziato a prendersi gioco di lui, imitandolo ironicamente.

Yarmolenko e Lukaku, ieri, hanno avuto la stessa idea: i due calciatori rispettivamente dell’Ucraina e del Belgio, hanno lanciato un appello a Coca Cola, chiedendo di venire contattati per un contratto di sponsorizzazione. Se Cristiano Ronaldo, che in passato ha comunque fatto da testimonial al brand della famosa bibita gasata, sembra non voler avere niente a che fare con Coca-Cola, i due calciatori, reduci da una vittoria in campo nel secondo turno della fase a gironi, sembrano vogliosi di stringere rapporti col marchio, vista la sua popolarità e la sua… ricchezza.

“Posso fare una cosa?”, ha chiesto Yarmolenko, giocatore del giorno, in conferenza stampa per poi spostare le bottigliette verso di lui e affermare “contattatemi!”.

“Coca Cola chiama Roc Nation, possiamo lavorare insieme”, ha affermato Lukaku in conferenza stampa, riferendosi alla sua agenzia, prima di scoppiare poi in una divertita risata.