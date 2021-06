La corsa per abbracciare Petkovic ed il dono in conferenza stampa, Xhaka dal cuore d’oro: “questo è per lei mister” [VIDEO]

Serata incredibile ieri con gli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021. La sfida tra Svizzera e Francia è stata emozionante e sorprendente e, alla fine, il campioni del mondo si sono dovuti arrendere ai calci di rigore, a causa di un errore di Mbappè.

Con la parata di Sommer sul calciatore francese, la Svizzera si è aggiudicata il pass per i quarti di finale della rassegna continentale ed è stato impossibile trattenere la gioia. Dopo essersi assicurati che il rigore fosse valido e che non fosse stata commessa alcuna irregolarità, la Svizzera ha potuto iniziare la sua folle festa per quella che è stata una sorprendente vittoria sui campioni del mondo in carica.

Una gioia immensa per il capitano svizzero Xhaka, giocatore dell’Arsenal, vicino alla Roma, che dopo essere corso in campo con i suoi giocatori per abbracciare il portiere ed esultare sotto la curva dei tifosi svizzeri, è tornato di corsa verso la sua panchina per abbracciare calorosamente il suo allenatore.

Ma non finisce qui, Xhaka è stato autore di un altro bellissimo gesto nei confronti di Petkovic: premiato come uomo del match, il calciatore svizzero, arrivato in conferenza stampa, ha consegnato il suo premio al tecnico della Svizzera esclamando “questo è per lei mister!”

Bellissimo. #Xhaka che torna indietro, abbandona il gruppo e va ad abbracciare #Petkovic. Poi ritorna. E si mette le mani in testa. Non ci crede nemmeno lui. https://t.co/2vKQaLDVmh — Paolo Ziliani (@ZZiliani) June 28, 2021