Wilson al fianco dell’NBA: presentato il nuovo pallone per la prossima stagione [FOTO]

Wilson Sporting Goods Co., in collaborazione con la National Basketball Association (NBA), ha mostrato oggi il nuovo pallone ufficiale della lega in vista della stagione del 75esimo anniversario dell’NBA. La diffusione della notizia certifica la nascita di una partnership pluriennale e ridà il benvenuto a Wilson, primo produttore di palloni da basket per l’NBA.

Il pallone ufficiale da gioco Wilson è composto dagli stessi materiali, la stessa configurazione a otto pannelli, uguali specifiche di performance e utilizza la stessa pelle degli attuali palloni da basket dell’NBA. Nell’ultimo anno, l’NBA e la National Basketball Players Association (NBPA) hanno collaborato con Wilson per sviluppare e poter approvare i nuovi palloni da basket attraverso una serie di sessioni di valutazione. Il pallone da gioco presenta i loghi iconici dell’NBA e di Wilson in ghiaia, con il logo Wilson che include anche una linea antracite.

“Wilson è entusiasta di poter condividere la sua storia e conoscenza con l’NBA, per far crescere insieme il gioco del basket sulla scena mondiale,” ha detto Kevin Murphy, General Manager, Wilson Team Sports. “Sulla scia delle nostre collaborazioni con la WNBA e la BAL, continueremo a costruire per il futuro dello sport. Wilson si impegnerà in primo luogo nel supportare la lega e i suoi giocatori con dei palloni da basket di alto livello e poi, nell’ampliare la community raggiungendo fan, allenatori e giocatori di tutti i livelli, in tutto il mondo”.

“La nostra partnership con Wilson prende vita proprio quando si sta avvicinando la stagione del 75° anniversario della lega,” è quanto ha rilasciato Salvatore LaRocca, NBA President, Global Partnerships. “Wilson ha fornito i palloni ufficiali NBA per le prime 37 stagioni della lega e ora torna a far parte della nostra grande famiglia, basando il suo ritorno sulla nostra storia condivisa ma guardando sempre alla continua crescita dell’NBA.”

Il Pallone ufficiale Wilson NBA farà il suo debutto sul campo al Microsoft Surface NBA Draft Combine 2021, che si terrà da lunedì 21 a domenica 27 giugno. La palla da basket sarà disponibile solamente su wilson.com a partire dal 29 luglio negli Stati Uniti, in linea con il Draft NBA 2021 presentato da State Farm. Altri prodotti Wilson NBA saranno disponibili tramite i principali partner in Italia tra cui NBAStore.eu, Foot Locker, Decathlon, Sports Direct e JD Sports a partire dal 2 agosto.”

In concomitanza con la rivelazione del pallone da gioco, Wilson presenta anche il suo primo staff di consulenti NBA. Tra i membri compaiono Trae Young, All-Star NBA, e Jamal Murray, prima scelta al Draft NBA 2016. Come membri ufficiali del team di consulenti, Young and Murray testeranno, forniranno feedback e collaboreranno con Wilson per i nuovi prodotti.

“Unirmi allo staff di consulenti Wilson è stato davvero naturale per me,” ha detto Young. “Uso i loro palloni da basket da quando sono bambino, dal canestro nel vialetto di casa fino alle partite durante i tempi del college. È bello rivedere Wilson con NBA e, per me, suggerire come può mostrarsi sul campo e fuori.”

Young e Murray si uniscono al roster di Wilson di consulenti davvero importante: il team comprende Liz Cambage, tre volte WNBA All-Star, Dušan Bulut e Migna Touré, star FIBA nel 3×3, il famoso allenatore Chris Brickley e il tester Beija Velez, con altri giocatori che verranno annunciati con l’inizio della stagione.

La collaborazione tra Wilson e NBA continuerà per tutto il 2021 con annunci e attivazioni riguardo la Women’s National Basketball Association (WNBA), l’NBA G League, l’NBA 2K League, la Basketball Africa League (BAL) e la stagione del 75esimo anniversario NBA.