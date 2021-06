Verstappen e Hamilton restano… azero, la Red Bull vince con Perez a Baku: che delusione per la Ferrari

Poteva essere un trionfo, invece il GP d’Azerbaijan si trasforma in un mezzo dramma per la Red Bull, riuscita comunque a vincere sul tracciato di Baku con Sergio Perez.

Poteva essere una doppietta splendida, invece Max Verstappen conclude la sua esaltante gara contro il muro del rettilineo, a causa di una foratura a oltre 320 km/h di velocità che non gli lascia scampo, scaraventandolo contro le barriere per fortuna senza conseguenze. Una mazzata tremenda per Mad Max che, resta comunque in testa al mondiale grazie al clamoroso errore di Lewis Hamilton, che alla ripartenza dopo la bandiera rossa per Verstappen va lungo alla prima curva e chiude ultimo.

Delusione Ferrari

L’incidente di Max Verstappen e l’errore di Lewis Hamilton regalano a Sebastian Vettel un podio sorprendente, un secondo posto esaltante per il tedesco che non arrivava così in alto dal GP di Turchia del 2020, quando ancora vestiva la tuta rossa della Ferrari. Giornata da dimenticare invece per il team di Maranello che, dopo la pole position ottenuta ieri, non va oltre il quarto posto con Charles Leclerc che chiude alle spalle di un super Pierre Gasly che sale così sul podio. Ottavo invece Carlos Sainz, giunto sul traguardo dietro Norris, Alonso e Tsunoda. Completano infine la top-ten Ricciardo e Raikkonen, mentre Bottas tradisce la Mercedes con un anonimo 12° posto.