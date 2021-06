Bella e sbarazzina, l’Italia umilia la Repubblica Ceca: a Euro 2021 ci sarà da divertirsi

Bella, spettacolare e frizzante. Tre aggettivi per descrivere l’Italia di Roberto Mancini che, a sette giorni dal debutto a Euro 2021 contro la Turchia, dimostra di essere davvero in forma.

Nell’amichevole di Bologna, gli azzurri disintegrano la Repubblica Ceca rifilando quattro gol ad una squadra che parteciperà all’imminente rassegna continentale. Una serata perfetta per la Nazionale, che dimostra di essere già pronta sia dal punto di vista mentale che tecnico, considerando la prestazione sfornata al Dall’Ara al cospetto di Schick e compagni. Difesa ermetica e attacco spumeggiante per il ct Mancini, riuscito a trovare il giusto amalgama nel reparto offensivo con il tridente Berardi-Immobile-Insigne.

Turchia avvisata

Tutti in gol gli attaccanti schierati questa sera dall’Italia, segnale di come i meccanismi offensivi funzionino a dovere, grazie anche ad un Insigne formato maxi. Nel giorno del suo 30° compleanno, il numero 10 azzurro prima cala il tris su assist di Immobile e poi serve Berardi per il poker, impreziosendo la sua serata con giocate d’autore. Di Ciro Immobile e Nicolò Barella gli altri gol di questa serata perfetta, che accende un campanello d’allarme per la Turchia, prima avversaria dell’Italia a Euro 2021 il prossimo 11 giugno. Una partita a cui gli azzurri arrivano nel pieno della propria forma, come dimostra questo rotondo 4-0 alla Repubblica Ceca: segnale di come l’Italia abbia intenzione di fare sul serio per regalare alla Nazione un’estate da ricordare.

I numeri dell’Italia di Mancini

Il successo ottenuto contro la Repubblica Ceca è l’ottavo consecutivo per l’Italia di Roberto Mancini, una striscia esaltante che certifica la competitività di questa Nazionale. Come se non bastasse, il ct ha centrato questa sera il 27° risultato utile di fila della sua gestione, avvicinandosi ulteriormente al record di Vittorio Pozzo, fermatosi a quota 30. Un primato che Mancini potrebbe agganciare alla fine del girone eliminatorio di Euro 2021, nel caso in cui riuscisse a superare senza sconfitte le sfide con Turchia, Svizzera e Galles.