L’AX Milano spiazzata da Bologna: alla Virtus Bologna gara-1 di Finale Scudetto

Al termine di Gara-1 della finale scudetto della Serie A di pallacanestro è la Virtus Bologna a sorridere. La squadra di Belinelli ha conquistato un importantissimo successo per 83-77 contro il team di Giorgio Armani. Bologna, guidata da un eccellente Teodosic, a referto con 19 punti, è sempre stata in vantaggio nella sfida di questa sera, riuscendo anche ad arrivare sul +18: Milano nulla ha potuto fare.

L’AX ha reagito troppo tardi e le buone giocate del quarto quarto non sono bastata per poter capovolgere il risultato. Rodriguez, LeDay e Datome sono riusciti ad accorciare le distanze senza ottenere il risultato desiderato. Coach Messina dovrà lavorare duramente per spingere i suoi giocatori a pareggiare i conti nella Serie nel match di lunedì prossimo, che si giocherà nuovamente al Forum.