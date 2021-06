L’addio è sancito, Maverick Viñales lascia la Yamaha a fine stagione: ufficiale la risoluzione di contratto

Le indiscrezioni emerse in Spagna sabato sera hanno trovato conferma, Maverick Viñales lascerà la Yamaha al termine dell’attuale stagione. Lo spagnolo ha chiesto e ottenuta la risoluzione anticipata del contratto, che sarebbe scaduto il 31 dicembre del 2022. A render nota la separazione ci ha pensato la Casa di Iwata con una nota pubblicata sul proprio sito: “la Yamaha ha deciso di accogliere la richiesta di Maverick Vinales e di terminare il rapporto che lega le due parti al termine del 2021 anziché a fine 2022″.

Le parole di Jarvis

Queste le parole del managing directore della Yamaha: “è con tristezza che diremo addio a Maverick alla fine dell’anno. Siamo nel mezzo della nostra quinta stagione insieme e nel corso degli anni abbiamo raggiunto molti alti ma anche dovuto gestire molti bassi – ha proseguito Jarvis – dopo il GP di Germania, che è stato il weekend più difficile della nostra partnership, abbiamo avuto importanti discussioni ad Assen e siamo giunti alla conclusione che sarebbe nell’interesse di entrambe le parti prendere strade diverse in futuro. Yamaha farà il massimo sforzo, come abbiamo sempre fatto, per dare pieno supporto a Maverick e finire questa stagione nel miglior modo possibile”.

Le parole di Viñales

Queste invece le sensazioni del pilota spagnolo: “questa partnership è stata molto significativa per me negli ultimi cinque anni, ed è stata una decisione difficile quella di separarsi. In queste stagioni insieme abbiamo vissuto sia grandi successi che momenti difficili. Tuttavia, il sentimento di fondo è di reciproco rispetto e il mutuo apprezzamento. Mi impegnerò e mi sforzerò per raggiungere i migliori risultati possibili nelle gare che restano ancora da disputare in questa stagione”.