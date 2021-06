Vinales e le difficoltà a trovare le motivazioni giuste: “ogni giorno mi viene voglia di tornarmene a casa”

Periodo complicato per Maverick Vinales, lo spagnolo della Yamaha non ha nascosto tutta la sua delusione e amarezza dopo una serie di gare nelle quali non è riuscito a lottare con i migliori, sbottando anche in un importante sfogo dopo l’ultimo posto nel Gp di Germania contro il suo team.

Vinales, adesso, è pronto per una nuova gara, ma ha ammesso che è difficile trovare le motivazioni giuste per far bene: “ogni giorno mi viene la voglia di tornare a casa, non sono mai stato in questa sitguazione che faccio fatica a stare nei primi 8, è difficile venire qua motivato, comunque proveremo ad andare forte”, ha affermato ai microfoni Sky.

“Non ho risposte e non so cosa stia succedendo, a volte mi viene voglia di mollare tutto. Non so cosa aspettarmi da questa gara perché non mi sono mai trovato in una situazione del genere e per questo che ho detto che la Yamaha deve rispettarmi, come io rispetto lei. Non ricordo una gara in cui ho finito ultimo, ogni volta che cerco una soluzione va nel verso opposto e la cosa strana è che ho vinto in Qatar e ora soffro e fatico a trovare la motivazione. È difficile da accettare”, ha aggiunto poi lo spagnolo, che in Olanda avrà un assetto diverso: “userò lo stesso assetto di Fabio per assetto, elettronica e sospensioni per vedere a che punto siamo, ma mettere tutto come Quartararo e poi vedere a che punto siamo e se sarà veloce o meno, ma non può essere questo il modo di correre perché ogni pilota dovrebbe provare il proprio materiale e seguire la sua strada. Mi adatterò…“.

Infine non poteva mancare un commento sul cambio del capotecnico ‘imposto’ da Yamaha: “mi trovavo bene con Esteban e sto imparando tanto da Silvano, ma il punto è che non ho una risposta su quello che sta accadendo, se focalizzarmi su frenata, accelerazione, telaio o cosa: l’aspetto più importante sarebbe di sapere dove è il problema. Magari qui (dove vinse l’ultima volta in cui si disputò il GP, nel 2019, ndr) con una pista che ha grip spero si possa fare bene“.