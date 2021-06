Un episodio assurdo si è verificato durante il match tra Danimarca e Finlandia, valido per la prima giornata del Gruppo B di Euro 2021. Christian Eriksen ha accusato un malore sul finire del primo tempo, crollando a terra privo di sensi.

Immediato l’intervento dello staff sanitario presente in campo, scattato sul terreno di gioco per compiere un massaggio cardiaco al centrocampista dell’Inter. Il match è stato subito interrotto, con il giocatore che prima è stato coperto dai suoi compagni per dare a Eriksen un po’ di privacy, per poi essere trasportato via tra le lacrime dell’intero stadio.