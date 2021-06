Faccia a faccia in hotel tra Vettori e Adesanya, ‘The Italian Dream’ stuzzica il campione: “dov’è la mia cintura?” [VIDEO]

Manca davvero poco al match che Marvin Vettori aspettava da una vita, la sfida per il titolo dei pesi medi UFC contro Israel Adesanya.

Un osso duro che ‘The Italian Dream‘ ha tutta l’intenzione di addentare, compiendo quel passo nella storia rimasto utopia per qualsiasi altro fighter italiano. I due si sono già incontrati il 14 aprile 2018, in quell’occasione vinse l’attuale campione in carica per decisione non unanime, arrivata dopo tre round piuttosto tesi. Oggi però Marvin Vettori non è più quel fighter, ma è cresciuto abbastanza per mettere in difficoltà Adesanya e, perché no, sfilargli anche la cintura iridata.

L’incontro ravvicinato

I due si sono già incontrati nella hall dell’hotel di Phoenix che li ospita e non sono mancate le frecciatine, con Vettori che ha messo in guarda Adesanya sulla sua volontà di sfilargli la cintura da campione del mondo. Un dialogo pungente, aperto da ‘The Italian Dream‘:

Vettori: “Dov’è la mia cintura?”

Adesanya: “Quale cintura?”

Vettori: “La mia”

Adesanya: “Non ne hai una di Gucci?”

Vettori: “No, non ho cinture”

Adesanya: “Si, dovresti proprio averne una…”

Vettori: “Sto per averla. Mi prendo la tua, amico mio”

Adesanya: “Non ti prendi la mia e non sei mio amico”