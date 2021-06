Paura a Baku, Stroll si stampa contro il muro a 300 km/h: incidente spaventoso per il canadese [VIDEO]

Tremendo incidente per Lance Stroll nel corso del 30° giro del GP d’Azerbaijan, il pilota canadese perde il controllo della sua Aston Martin nell’ultimo rettilineo del circuito di Baku e si stampa contro il muro. Una foratura la probabile causa dello spaventoso crash, che per fortuna non ha lasciato conseguenze fisiche al pilota, tornato senza problemi al box a bordo della macchina di sicurezza. Safety-Car dunque in pista e nuove emozioni in questo GP d’Azerbaijan, pronto a regalare spettacolo in questa seconda metà di gara.

Batida fortíssima do Stroll! Aparentemente o pneu traseiro esquerdo furou. O piloto está bem!#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1naBand pic.twitter.com/tJtfDa6In4 — Juan Sebastián Pérez (@juans_perez) June 6, 2021