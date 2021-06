Formula 1, incidente per Leclerc nelle FP2 del GP d’Azerbaijan: distrutta l’ala anteriore della sua Ferrari [VIDEO]

Seconda sessione di prove libere col botto per Charles Leclerc, finito a muro con la sua Ferrari nel corso delle FP2 del GP di Azerbaijan. Il pilota monegasco ha perso il controllo della sua vettura ed è finito dritto contro le barriere, distruggendo così l’ala anteriore della SF21 numero 16. Leclerc è riuscito a tornare ai box, dove i meccanici hanno sostituito la parte danneggiata e lo hanno rimandato in pista, permettendogli poi di chiudere la sessione al quarto posto dietro le due Red Bull e al compagno di squadra Sainz.

Atleast He managed to recover from the incident and finished FP2 in P4 💪#Leclerc 🤦🏽‍♂️#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/VBx3bBOPgM

