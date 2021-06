“Voglio affrontare l’ubriacone”, Marvin Vettori sfida Paulo Costa e lui replica: “se questo deficiente…”

Nemmeno il tempo di smaltire la delusione per la sconfitta subito contro Israel Adesanya, che Marvin Vettori ha già individuato il prossimo avversario da sfidare sull’ottagono.

Si tratta di Paulo Costa, numero 2 del ranking Ufc, che tuttavia non combatte dallo scorso 26 settembre 2020, quando venne sconfitto per ko tecnico proprio da Adesanya. Un incontro che ‘The Italian Dream‘ vorrebbe proprio organizzare per riscattarsi dalla sconfitta subita contro il campione del mondo in carica, tornando a riassaporare il gusto della vittoria. Stuzzicato da BT, Vettori ha ammesso: “vorrei affrontare e finire quell’ubriacone che non può fare a meno di bere. Sto parlando di ‘Borrachinha’“.

La replica di Paulo Costa

Il brasiliano ha incassato e subito replicato a Marvin Vettori, anche se al momento non è chiaro se l’incontro si possa disputare. Tra Paulo Costa e Dana White, presidente della Ufc, non scorre al momento buon sangue e dunque il futuro del sudamericano nella promotion è tutto da definire. Nel frattempo, ‘Borrachinha‘ ha risposto sui social a Vettori, usando parole altrettanto dure: “se questo deficiente si presenta così ai suoi incontri, allora potrei affrontarlo” ha scritto Costa facendo riferimento ad una foto di Vettori in guardia. Insomma, la sfida è stata lanciata ma tuttavia non è ancora chiaro se questa potrà tenersi o meno.