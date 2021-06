Verstappen non si ferma più! Hamilton beffato al penultimo giro, Max si prende anche il Gp di Francia

Una gara spettacolare quella di F1 andata in scena oggi a Le Castellet. E’ un eccezionale Max Verstappen a festegigare per una vittoria pazzesca, dopo un sorpasso decisivo su Lewis Hamilton al penultimo giro. L’olandese della Red Bull si aggiudica il Gp di Francia, lasciandosi alle spalle il campione del mondo in carica e Sergio Perez.

Verstappen si conferma leader della classifica generale e, soprattutto, si conferma un grande talento, carico e motivato a far bene e pper nulla intimorito dal più esperto Lewis Hamilton. Sfacciato e senza peli sulla lingua, l’olandese della Red Bull oggi ha commesso un solo errore all’inizio della gara, che gli è costato la prima posizione, ma sul finale è riuscito a riprendersi cià che era suo.

Splendida gara per Alonso e Vettel, rispettivamente ottavo e nono, mentre il Gp di Francia si rivela disastroso per la Ferrari, che chiude con Sainz e Leclerc rispettivamente 11° e 16°. Il team di Maranello dovrà lavorare sodo in vista della prossima gara, che si disputerà già il prossimo fine settimana.