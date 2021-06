Max Verstappen allunga, Hamilton insegue: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia

Max Verstappen sempre più leader della Mondiale di F1. Il pilota della Red Bull è stato oggi autore di una gara spettacolare sul circuito di Le Castellet, dove ha beffato Hamilton al penultimo giro del Gp di Francia, allungando così nella classifica piloti.

Il giovane olandese è adesso a +12 dal suo diretto rivale, il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, terzo invece Sergio Perez, con la Red Bull che sogna in grande. Ferrari in difficoltà, invece, in Francia: Leclerc e Sainz, non vanno a punti e, dunque, la loro situazione in classifica non cambia.

La nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia

1. Max Verstappen 131

2. Lewis Hamilton 119

3. Sergio Perez 84

4. Lando Norris 76

5. Valtteri Bottas 59

6. Charles Leclerc 52

7. Carlos Sainz 42

8. Pierre Gasly 37

9. Daniel Ricciardo 34

10. Sebastian Vettel 30

11. Fernando Alonso 17

12. Esteban Ocon 12

13. Lance Stroll 10

14. Yuki Tsunoda 8

15. Antonio Giovinazzi 1

16. Kimi Raikkonen 1

17. Nicholas Latifi

18. George Russell

19. Nikita Mazepin

20. Mick Schumacher