Immensa Vanessa Ferrari! Staccato il pass per Tokyo: sarà la sua quarta Olimpiade

Vanessa Ferrari è una campionessa a 360 gradi, e lo ha dimostrato più e più volte! La ginnasta azzurra, cazzuta, tenace e grintosa, ha lottato con testa e cuore per raggiungere un obiettivo importantissimo: il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Oggi, a Doha, la magistrale prestazione di Vanessa: l’azzurra si è aggiudicata la tappa finale di Coppa del Mondo, assicurandosi così l’ultimo pass nominale in palio per Tokyo 2020, che si contendeva con Lara Mori. Una esibizione perfetta quella di Vanessa Ferrari, che ha vinto con un 14.266, punteggio col quale può puntare al podio alle Olimpiadi.

Sarà la quarta volta ad una rassegna a cinque cerchi per l’azzurra, che conquista così un importantissimo record, superando il primato di Miranda Cicognani e Monica Bergamelli, che hanno partecipato a 3 Olimpiadi.

Non è ancora detta l’ultima parola per Lara Mori, seconda oggi a Doha, che ha abbracciato calorosamente la sua collega e connazionale: la seconda classificata di oggi potrebbe partecipare alle Olimpiadi nel caso in cui Vanessa Ferrari venisse inserita nella squadra anzichè gareggiare da individualista.