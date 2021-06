Van der Poel nel nome di nonno Poupou: Poulidor mai in maglia gialla, ci pensa suo nipote Mathieu

Il Tour de France regala ancora forti emozioni: dopo lo spavento di ieri a causa delle due spaventose cadute, oggi gli appassionati di ciclismo hanno vissuto momenti davvero speciali grazie a Mathieu van der Poel. Il 26 olandese della Alpecin ha conquistato una splendida vittoria di tappa, mettendosi addosso la maglia gialla di leader.

Una vittoria nel nome di nonno Pou-Pou! van der Poel, nipote di Poulidor, campione francese di ciclismo, morto due anni fa, ha omaggiato suo nonno sul traguardo, puntando il dito al cielo: “per te, nonno!”. Raymond Poulidor non ha mai potuto indossare la maglia gialla del Tour. Suo padre, Adrie, invece l’ha fatto. Poulidor è salito sul podio otto volte, tre delle quali come secondo classificato, e ha vinto sette tappe, ma non è mai riuscito ad essere leader. Poulidor, poi, è stato omaggiato dagli organizzatori che lo hanno portato in giro con una polo gialla come ambasciatore del Credit Lyonnais.

Van der Poel aveva sognava di poter omaggiare suo nonno e prima della partenza della Grande Boucle lo ha fatto con un video commovente, nel quale indossva una maglia retrò come quella di Poupou.

“Ho pianto immaginando quanto nonno sarebbe stato fiero di me. Ho cercato l’abbuono, sapendo che sarebbe stata l’ultima possibilità di prendere la maglia gialla: ho fatto una grande fatica già nel primo passaggio, nel secondo la sofferenza è stata terribile ma ne valeva la pena“, ha dichiarato l’olandese al termine della tappa.