Valentino Rossi verso il ritiro? Intervengono papà Graziano e mamma Stefania: “inca**ato e scoglionato”

Negli ultimi giorni si è tanto parlato di alcuni rumors provenienti dalla Spagna, secondo i quali Valentino Rossi starebbe pensando di ritirarsi a metà stagione, a seguito di un 2021 disastroso, durante il quale non è riuscito ad ottenere buoni risultati nella sua nuova avventura con Petronas.

A smentire le voci sull’addio del Dottore sono stati i suoi genitori. Contattati dal Resto del Carlino prima mamma Stefania e poi papà Graziano hanno escluso un ritiro del campione di Tavullia a stagione in corso. “Pensate davvero che Valentino sia uno che lascia le sue cose a metà? Basta guardare i test in Spagna dell’altro giorno, ha fatto 72 giri… uno che è vicino al ritiro tra due gare si mette a fare 72 giri di test per capire i problemi della moto? Non credo proprio. E’ giustamente arrabbiato ma non certo avvilito. Questa Yamaha è strana, va bene in prova e scoppia in gara. Valentino continua a fare quello che ha sempre fatto”, ha affermato la madre di Valentino Rossi.

“Non lo ho ancora sentito dopo Barcellona, ma sono certo che è inca..ato e scoglionato per come sta andando, è caduto due volte di fila, dopo che era risalito al decimo posto, non gli era mai successo prima. Valentino è uomo di parola, ha detto che a metà stagione deciderà del suo futuro di pilota, ma per quanto riguarda l’anno prossimo, non questo”, ha concluso papà Graziano.