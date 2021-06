Valentino Rossi pronto per Assen: il Dottore tra emozioni speciali e obiettivi

I piloti della MotoGP si preparano ad un nuovo appuntamento stagionale, l’ultimo prima della pausa estiva. Dopo la strepitosa vittoria di domenica di Marc Marquez sul suo circuito del Sachsenring, i campioni delle due ruote si spostano nella Cattedrale della velocità, ad Assen.

Sul circuito olandese Valentino Rossi ha conquistato la sua ultima vittoria in MotoGP, che risale a 4 anni fa ormai, ma il Dottore non demorde nonostane una stagione complicatissima in sella alla Yamaha del team Petronas.

“Dobbiamo capire cosa è successo in Germania e lavorare bene per apportare alcuni miglioramenti prima di tornare in pista questo fine settimana. Assen è comunque una grande pista per me e mi piace molto il layout, è molto scorrevole. È un posto che mi piace davvero e provo sempre una grande emozione quando guido lì. Quindi dobbiamo rimanere positivi, concentrarci sull’ultimo round prima della pausa estiva e ottenere un buon risultato ad Assen“, queste le parole del Dottore alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale.