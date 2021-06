La caduta e l’11° posto in qualifica, Valentino Rossi positivo al Montmelò: “oggi mi sono divertito”

Giornata dolce-amara per Valentino Rossi al Montmelò: il pilota italiano del Team Petronas ha chiuso il suo sabato di qualifiche con un 11° posto che in qualche modo riesce a dargli ottimismo e fiducia.

Un 11° posto che poteva essere di certo migliorato se una fastidiosa caduta non avesse messo in difficoltà il Campione di Tavullia durant ele qualifiche.

“Con la prima gomma sono caduto: avevo più potenziale rispetto al venerdì, ma è andata così e vedremo in gara come andrà. Bisogna capire il meteo, speriamo rimanga asciutto e poi decideremo se usare la dura o la media”, ha spiegato Rossi al termine della qualifica.

“È andata molto meglio, da questa mattina abbiamo modificato la moto. Ho trovato maggior feeling in ingresso già dalle Fp3 e ho migliorato il passo. Sono riuscito a stare nelle Q2 e le FP4 sono state ottime. Ho provato le hard e abbiamo fatto un altro step sulla moto. Venerdì abbiamo preso una strada sbagliata. Ma sono contento delle sensazioni di oggi e mi sono divertito. Sarà importante capire le condizioni e la scelta delle gomme, ma sarà una gara che si deciderà nelle prime tornate. Tutti spingeranno molto dall’inizio. L’anno scorso andavo molto forte… o meglio, andavo come quest’anno, ma il livello si è alzato e vanno tutti fortissimo. Partivo però in prima fila, quest’anno sarà tutto più complicato e difficile essere dove ero. Ho potenziale per fare buona gara e ho un gran passo anche con gomme usate”, ha concluso il Dottore.