Una Red Bull a… Palermo! Una monoposto di F1 sfreccia per le strade della città siciliana

Scene incredibili e memorabili per le strade di Palermo: nella città siciliana ha sfrecciato una monoposto di F1. Negli ultimi giorni nelle strade di Palermo si è aggirata una Red Bull: quattro giornate di riprese bellissime, nei fantastici scenari del capoluogo della Sicilia. I cittadini hanno assistito al backstage di quello che sembra essere un progetto top secret e affascinante.

La nota di Red Bull

“Per Palermo questi ultimi giorni sono stati davvero unici. La città si è infatti trasformata in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto. Per quattro giorni il rombo del motore di una monoposto di Formula Uno di Red Bull Racing Honda è risuonato per le strade e nei luoghi più iconici del capoluogo siciliano, scelto da Red Bull come location di una speciale produzione video, ancora assolutamente top secret. Un omaggio motoristico alla straordinaria bellezza di Palermo e dei suoi contrasti, reso possibile grazie alla grande collaborazione dimostrata dall’amministrazione locale e da tutta la cittadinanza. Maggiori dettagli verranno rivelati nelle prossime settimane”, questa la nota di Red Bull riguardo i quattro giorni di riprese a Palermo.